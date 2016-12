Premier League - David Moyes: Nahradit Alexe Fergusona? Byl by to těžký úkol i pro Josého Mourinha nebo Jürgena Kloppa

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho a David Moyes

Dnes 13:04 - Před třemi lety byl právě David Moyes tím vyvoleným, který měl nahradit na Old Trafford legendárního Sira Alexe Fergusona. Leč vůbec se mu to nepovedlo, nedokončil v Manchesteru United ani jednu kompletní sezónu. Teď prohlásil, že být pokračovatelem Alexe Fergusona by bylo těžké i pro takové persony jako José Mourinho, Pep Guardiola, Jürgen Klopp či Carlo Ancelotti.

Momentálně vede David Moyes Sunderland, ale před třemi lety byl nástupcem Alexe Fergusona v Manchesteru United. Podepsal dlouhodobý šestiletý kontrakt, ale na lavičce slavného klubu vydržel jen 10 měsíců a musel si sbalit kufry.

Na Druhý svátek vánoční se skotský manažer na Old Trafford vrátí, ale jako soupeř. Nyní Red Devils ved José Mourinho. Moyes je stále skálopevně přesvědčen o tom, že ničeho nelituje.

„Ne, opravdu ne. Jediné, čeho lituji, je ten krátký časový úsek, kterým jsem tam strávil. Ale, když se mnoho lidí podívá zpátky a udělám to i já, tak si nemyslím, že nahradit Alexe Fergusona je snadná věc.“

„Ať už by to byl José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jürgen Klopp...myslím si, že by to byl obtížný úkol pro kohokoliv z nich.“

„Já jsem rozhodně jednal férově. Další manažeři přišli a odešli. Také pro ně to bylo těžké. Manchester United měl skvělé hráče. Jeden nebo dva byli blízko konce své kariéry. Bylo to a je to vše o přestavbě kádru. Na to potřebujete čas.“

David Moyes pak odpověděl na otázku, zda by řekl ano, kdyby to všechno měl prožít znovu.

„Ó ano. Na sto procent. Existuje jen velmi málo lidí, kterým bylo nabídnuto, aby vedli Manchester United. Já jsem tu čest měl. Nedalo se odmítnout. Bylo to zklamání, jak to celé dopadlo. Ale vážím si, že jsem mohl pracovat s tak úžasnými hráči. Měl jsem šanci vidět, jak to reálně vypadá na té nejvyšší úrovni.“

„Byla to velká věc. Teď má Manchester United skvělého manažera. I předtím měl v Louisi van Gaalovi dobrého, zkušeného manažera.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz