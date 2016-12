Premier League - Marco Verratti? Arturo Vidal? Lednové cíle Chelsea

© skysports.com, fotbalportal.cz - Koho Conte v lednu přivede?

Dnes 12:12 - Chelsea v září prohrála s Arsenalem 3:0. Antonio Conte se rozhodl pro ráznou změnu. Změnil rozestavení na 3-4-3. A? Byl to ten nejlepší možný krok. Od té doby začali hrát Blues parádní fotbal, zejména se dostavily výsledky. Chelsea má za sebou šňůru jedenácti výher v řadě, jsou na vrcholu tabulky Premier League a během tohoto období inkasovali pouze 2 góly. Ale i přesto se očekává, že budou přes zimu posilovat. Kdo by mohl přijít?

Je tomu skutečně tak. Chelsea je zpátky na výsluní a velkou zásluhu na tom má kouč Antonio Conte. Italský manažer přetvořil systém a taktiku Blues k obrazu svému a začíná sklízet ovoce, i když do konce sezóny je ještě hodně daleko.

I proto nesmí Chelsea usnout na vavřínech a dá se očekávat i zimní posílení. Roli v tom mohou hrát i finance získané za přestup Oscara do Číny. Šedesát miliónů liber se dá jistě velmi dobře využít. V posledních měsících byli s klubem ze Stamford Bridge spojováni především dva stopeři ze Serie A - Alessio Romagnoli z AC Milán a Kalidou Koulibaly z Neapole.

Nicméně nejnovější spekulace naznačují, že by mohl Conte své priority nasměrovat spíše do záložní řady. Mělo by jít o Marca Verrattiho z PSG, po kterém prahne takřka celá Evropa, a o Artura Vidala, tvůrce hry Bayernu Mnichov.

Ale jak by se tito dva hodili do systému Antonia Conteho? To zkoumá web Football whispers...

Marco Verratti

Italský internacionál byl podle Daily Mail vyčleněn jako lednový primární cíl Chelsea. Podle určitých spekulací je Chelsea ochotna vynaložit peníze získané za přestup Oscara a předložit PSG za čtyřiadvacetiletého Verrattiho nabídku na 30 miliónů liber.

Verratti se pohybuje na obrovském prostoru. Je považován za jednoho z technicky nejnadanějších záložníků na světě. PSG by pravděpodobně požadoval za svého důležitého hráče vyšší obnos. Ovšem s takovou věcí by Roman Abramovič neměl mít větší problém.

Marco Verratti přestoupil do PSG v roce 2012 z italské Pescary, kde byl fotbalově vychován. V minulé sezóně překonal zranění třísel, které jej sužovalo delší dobu a které mu zabránilo v účasti na EURO 2016.

Hraje více z hloubi pole, ale i tak dokáže zastat roli playmakera. Verratti je v PSG hlavním hnacím motorem záložní řady. Má skvělou techniku, úžasný první dotek. Dokáže se velmi rychle přesouvat po celém hřišti. Umí zakládat protiútoky i zastavovat nebezpečně se rozvijící akce soupeře. Není divu, že je mnohými považován za nástupce Andrei Pirla v italském národním týmu.

Pokud by se Chelsea tento senzační úlovek skutečně podařil, je téměř jisté, že by se Antonio Conte pokusil ve středu pole vytvořit dvojici: N´Golo Kanté - Marco Verratti. I když nemá takový defenzivní potenciál jako Nemanja Matič, tak je Verratti daleko více technicky zdatný a kreativnější než Matič. Zároveň nabízí vyšší taktickou a pracovní disciplínu než Cesc Fábregas.

I přes indiferentní formu PSG - mistři posledních 4 sezón jsou aktuálně až na třetím místě ligové tabulky - se Marco Verratti udržuje na té nejvyšší úrovni. Jeho 88,5% úspěšnost přihrávek je vyšší než u Matiče (88,2% úspěšnost) i než u Fábregase (84,8% úspěšnost). Také ukázal své obranné schopnosti - Verratti vyhrál 56,8 % soubojů. Opět to je lepší než Matič (52,6 %) i než Fábregas (45,2 %).

A možná také překvapivě má čtyřnásobný vítěz Ligue 1 na svém kontě více obranných zákroků než tito dva. Verratti odehrál 1 419 minut a během toho stihl 50 obranných zákroků. V průměru tedy 1 obranný zákrok na 28,38 minut. Matič odehrál více minut (1 542) a má méně zákroků (26), tedy pouze jeden v průměru na 59,3 minut. Fábregas zaznamenal jen 5 obranných zákroků, tedy 1 za 103 minut.

Arturo Vidal

Antonio Conte tohoto kvalitního bojovného záložníka velmi dobře zná z Juventusu. Když Conte v květnu roku 2011 převzal otěže v tomto slavném italském klubu, příchod Artura Vidala z Bayeru Leverkusen byla jedna z prvních věcí, kterou v novém působišti učinil. Vidal je typický box-to-box hráč. Je houževnatý, energický a také byl hlavním hnacím motorem Juventusu při čtyřech mistrovských titulech v řadě a také při jízdě Bianconeri do finále Ligy mistrů v roce 2015.

Minulou sezónu se Arturo Vidal připojil k Bayernu Mnichov a vrátil se do Bundesligy. Působil pod Pepem Guardiolou. Nyní by se mohl opět sejít s Contem. Dle španělských médií je Conte má zájem sejít se s Vidalem a nabídnout Bayernu Mnichov za chilského záložníka 42 miliónů liber.

Pokud by se Vidal přesunul na Stamford Bridge, zřejmě by jej čekal případně stejný osud jako Verrattiho - vytvořil by středovou dvojici s Kantém. Vidal není tak technicky zdatný jako Verratti, ale je mnohem dynamičtější.

Díky Kantému by se tolik nemusel zabývat defenzivní činností a mohl by podporovat ofenzivu a rozvíjet útoky, což má velmi v oblibě. Hraje v jednom z nejlepších klubů a patří k těm nejdůležitějším hráčům základní sestavy. Má 89,4% úspěšnost přihrávek, připsal si 29 obranných zákroků a vytvořil 16 šancí. To vše za 1 276 minut.

Jedním z faktorů, který hraje při porovnání Vidala a Verrattiho pro Chilana, je to, že už pod Antoniem Contem působil a velmi dobře zná jeho systém 3-4-3. Uloví Chelsea někoho z této hvězdné dvojice?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz