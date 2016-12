Premier League - 6 věcí, které by fanoušci Manchesteru United měli vědět o Victoru Lindelöfovi

© mirror.co.uk - Viktor Lindelöf

Včera 17:37 - Victor Lindelöf se podle všeho stane už v lednu pátou posilou Josého Mourinha v čele Manchesteru United, švédský obránce je však nejen pro mnoho fanoušků Manchesteru United stále velkou neznámou. S blížící se dohodou mezi United a Benficou proto přinášíme seznam šesti věcí, které byste měli o nadějném bekovi vědět.

6. Benficu stál pouze 100 tisíc liber



Pro portugalské šampiony by byl prodej Lindelöfa do Manchesteru United za 45 milionů eur (38 milionů liber) rozhodně velkým ziskem. Vždyť Benfica přivedla talentovaného teenagera v roce 2012 z klubu Vasteras SK hrajícího nižší švédskou soutěž za pouhých 100 tisíc liber. Portugalský klub by tak na Lindelöfově odchodu vydělal po čtyřech letech neuvěřitelných 45 tisíc procent z počáteční částky.



5. Má přezdívku „Iceman“



Lindelöf si jako jediný hráč Benficy původem ze severní Evropy vysloužil v týmu přezdívku „Iceman“, neboli Ledový muž. V mužstvu, kde se v minulosti prosazovali spíše hráči ze středomořských zemí a Jižní Ameriky, byl rodilý Švéd velkou neznámou, přesto si díky svým výkonům získal příznivce portugalského klubu na svou stranu. Pokud jde o klima, mohl by se Lindelöf cítit na sever Anglie trochu jako doma a díky své nátuře by měl zachovat klid před nájezdy nejlepších útočníků na světě.



4. Je to všestranný a inteligentní hráč



Převážnou část letošní sezóny odehrál Lindelöf na postu středního obránce a na této pozici podle všeho bude pokračovat i po svém případném přestupu na Old Trafford. Přesto je užitečné vědět, že v případě potřeby mu nedělá problém nastupovat i jako pravý bek.



Lindelöf vyniká na tak mladého hráče zejména svou inteligencí při čtení hry. Podobně jako Rio Ferdinand, ke kterému je často přirovnáván, i Lindelöf se jen zřídka kdy ocitne mimo svoji pozici, proto je schopen rychle a efektivně anulovat nebezpečí a to bez hrozby žluté karty, které sbírá jen zcela výjimečně.



3. Jeho příchod posvětil i Zlatan



Lindelöf teprve na začátku letošního roku debutoval v seniorské reprezentaci Švédska a nakonec byl nejmladším členem švédského výběru vedeného Zlatanem Ibrahimovičem na letním Euru 2016. Právě hvězdný útočník Manchesteru United o něm již dlouhou dobu mluví jen v superlativech a věří, že Lindelöf má vše nutné k tomu, aby se prosadil i na nejvyšší úrovni. „Neustále roste. V národním týmu má už teď velkou zodpovědnost,“ řekl nedávno Ibrahimovič. „Myslím si, že je připraven pro velkokluby. Je pouze na něm, co chce a ať už si zvolí cokoliv, bude to pro něj dobré.“



2. V poslední sezóně byl jednou z opor Benficy



Jen krátce poté, co v lednu 2016 padl jeho přestup do tehdy ještě druholigového Middlesbrough, údajně kvůli palubnímu lístku, nastoupil Lindelöf poprvé v základní sestavě Benficy a téměř okamžitě se stal důležitou součástí týmu ve zbývající části sezóny. S mladým Švédem v sestavě si dvojnásobní evropští šampioni došli v Portugalsku pro mistrovský titul. Díky vítězné sérii, kterou zahájili už v prosinci a ve 14 z 15 utkání dokázali vytěžit tři body, vyfoukli pohár pro vítěze Primeira Ligy městskému rivalovi Sportingu.



1. Má dobré zkušenosti z Ligy mistrů



José Mourinho se zajímá pouze o hráče, kteří budou schopni pomoci Manchesteru United i po jeho návratu do Ligy mistrů, ať už přijde kdykoliv a Lindelöf již navzdory svému věku odehrál pár dobrých zápasů v elitním evropském poháru. V loňské sezóně nastoupil Lindelöf za Benficu do čtyř utkání Ligy mistrů a svému týmu pomohl do čtvrtfinále a v letošní skupinové fázi si i díky jeho přispění portugalský klub zajistil jarní účast mezi nejlepšími. V únoru čeká Benficu silný soupeř v podobě Borussie Dortmund, jde ale o to, zda v její sestavě ještě bude moci Lindelöf nastoupit.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz