Premier League - S Manchesterem bych hned podepsal novou smlouvu. I když peníze z Číny jsou lákavé, říká Mourinho

José Mourinho o nové smlouvě

Včera 11:08 - Na Old Trafford přišel během léta nový vládce. José Mourinho podepsal se slavným klubem smlouvu na tři roky. Říká, že pokud by mu bylo nabídnuto prodloužení kontraktu, neváhal by ani vteřinu a bez rozmýšlení by jej podepsal. Hovořil také o lákavých penězích z Číny, ale dle svých slov má mnohem raději fotbal na té nejvyšší úrovni. Co dalšího ještě portugalský lodivod prozradil?

Od konce Sira Alexe Fergusona už v Manchesteru United působili na postu hlavního kouče David Moyes, krátkodobě Ryan Giggs, Louis van Gaal a v létě převzal žezlo José Mourinho. Třiapadesátiletý trenér podepsal smlouvu na tři roky.

Má vrátit klub na výsluní. José Mourinho poskytl exkluzivní rozhovor stanici SkySports. Na otázku, zda už mu byla nabídnuta nová smlouva, odpověděl:

„Neudělali to. A ani to od nich neočekávám, že to udělají, protože mi dali tříletý kontrakt.“

„Neskutečně mě podporují. Vždy mi dopřávají pocit, že můj čas, který tady strávím, nebude vymezen jen třemi roky. Dávají mi pocit, že tady zůstanu déle.“

„Vědí, že to tady miluju. Na všech úrovních. Mám v Manchesteru United práci, kterou miluju. Oni vědí, že jestliže mi jednoho dne donesou novou smlouvu, tak já ji podepíšu, bez svých poradců, okamžitě. Podepíšu to, protože to tady miluju.“

„Čínské peníze jsou atraktivní pro každého, ale já víc miluju fotbal na té nejvyšší úrovni. Jsem příliš mladý. Padesát tři let...stále toho mám ještě hodně před sebou. Je příliš brzy na to, abych zamířil na takové místo, jako je Čína.“

„Chci zůstat na místě, kde je nejtěžší vyhrát, takže jsem tady správně.“

S blížícím se lednem samozřejmě stupňují spekulace o tom, kdo by mohl Old Trafford opustit a kdo by naopak mohl do Manchesteru United zamířit. Nejčastěji je nyní skloňováno jméno Victora Lindelofa z Benfiky Lisabon. Ale José Mourinho říká, že během ledna přivede maximálně jednoho hráče. Mnohem raději má letní přestupový termín.

„Portugalská média říkají, že každý portugalský hráč může zamířit do Manchesteru United. Je to normální, běžné. Předtím podle nich odcházel každý Portugalec do Chelsea a ještě předtím do Realu Madrid. To spojování je normální.“

„Já ovšem stále říkám, že mám rád svůj kádr. Jsem s ním spokojený. Mám mnohem radši letní přestupové období. Máte více času, více možností...myslím, že je to lepší. Ale uvidíme, co se stane.“

„Pokud budeme nakupovat, pak koupíme jednoho hráče. Nekoupíme dva, tři, čtyři hráče. Nechceme na nikoho tlačit.“

Special One pak jmenoval dva hráče, kterým nedal příliš šancí. Z toho nemá dobrý pocit.

„Stále mám vůči sobě špatný pocit, protože jsem nedal reálnou šanci všem hráčům ze současného kádru. Abych byl upřímný, týká se především Ashleyho Younga a Memphise Depaye. Nedal jsem jim příležitost v několika zápasech v řadě. To mě mrzí.“

Michal Čermák