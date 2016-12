Premier League - José Mourinho: Můžeme být lepší než čtvrtí

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

3 Líbilo se

Dnes 10:22 - V současné době je Manchester United na šestém místě ligové tabulky. Ovšem v posledních kolech se mu podařilo snížit ztrátu na TOP4. Na čtvrtý Arsenal mu momentálně schází 4 body. José Mourinho ale věří, že jeho tým může dosáhnout na vyšší umístění než jen na čtvrté místo. Na druhou stranu říká, že nechce stanovovat pro tuto sezónu nějaké konkrétnější cíle.

Rudí ďáblové mají nyní za sebou tři výhry v řadě. Díky těmto devíti bodům se přiblížili k nejlepší čtveřici Premier League, i když na vedoucí Chelsea stále ztrácejí propastných 13 bodů. Nyní začíná náročné „vánoční“ období.

Pod Louisem van Gaalem skončil Manchester United v loňské sezóně mimo TOP4 a Liga mistrů se jej v tomto ročníku netýká. José Mourinho nyní nevidí čtvrté místo jako hlavní cíl. Naléhá na to, že jeho celek je schopný skončit v tabulce výš, navzdory tvrdé konkurenci.

„Pro to, abych byl šťastný, se musí sejít několik faktorů. Pro to, abych byl šťastný, je důležitý způsob, jakým zakončíme sezónu, také vývoj týmu, empatie s fanoušky a výsledky v mnoha různých soutěžích, do kterých jsme zapojeni.“

„Takže uvidíme, jak to celé dopadne. Nechci říct, že je cíl čtvrté místo, protože si myslím, že můžeme skončit lépe než jen čtvrtí.“

„Ale je tady samozřejmě riziko, že neskončíme ani čtvrtí, protože konkurence je tvrdá a špičkové týmy mají stejné ambice jako my. Takže nechci říkat čtvrté místo, třetí místo, páté místo...“

Portugalský kouč působí na Old Trafford už 5 měsíců. Zdá se, že v posledních zápasech konečně našel tu správnou vítěznou sestavu. Nicméně říká, že jeho tým se nikdy neodchýlil od základní taktiky a principů United, i když se na začátku sezóny nedařilo.

„Je zřejmé, že musíme pracovat a zlepšovat se, ale fotbalové myšlení, principy naší hry, to, jak máme útočit, to, jak máme bránit...to vše je jasné.“

„Je to něco, v co věříme. Hráči jsou s tím také spokojení. To je něco, co se nezmění. I když výsledky nebyly dobré.“

„Naše koncepce je samozřejmě mnohem silnější, když se nám podaří zvítězit. Ještě více to podpoří to, co děláme. Více to ukáže, že můžeme být úspěšní. I když ovšem nedosáhnete na výhru, musíte být přesvědčeni o tom, že jdete správnou cestou.“

„Ani špatné výsledky nezměnily náš záměr a náš směr. Takže s tím jsme naprosto v pohodě.“

„Nemůžu říct, že tato sezóna je o budování týmu. Tato sezóna je o tom, abychom hráli dobře. Nezáleží na tom, jestli skončíme čtvrtí, nebo sedmí. Skončit sedmí je jedna věc a skončit čtvrtí je druhá věc. Ale stále máme své cíle.“

Na otázku, jaký vzkaz má na Vánoce pro fanoušky United, José Mourinho odpověděl:

„Chci jim poděkovat za to, že nám věří. Ale není to takto: Věřte nám a dejte nám čas. My to dokážeme. Myslím, že nám fanoušci věří, že jsou s námi. Nikdy jsem při špatných výsledcích a výkonech necítil na domácím stadionu takovou podporu jako od nich.“

„Jsme spolu, takže stačí, abychom zůstali zdraví. Rok 2017 bude lepší než rok 2016. Cítím opravdový pocit jednoty mezi námi a fanoušky. To je něco, co opravdu miluju.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz