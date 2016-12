Premier League - Zlatan Ibrahimovič prodlouží smlouvu v Manchesteru United, potvrdil agent Mino Raiola

© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič

1 Líbilo se

Včera 17:11 - Zlatan Ibrahimovič odmítne nabídku z čínské Super League a i příští sezónu stráví v Manchesteru United, věří jeho agent Mino Raiola. Ibrahimovič přišel na Old Trafford v létě jako volný hráč z Paris Saint-Germain a v 25 utkáních za svůj nový klub nastřílel 16 gólů, Manchester United je proto připraven uplatit opci v jeho smlouvě i na příští ročník.

O pětatřicetiletého švédského útočníka je sice velký zájem v Číně, odkud Ibrahimovič údajně dostal lukrativní nabídku na 120 milionů liber, podle hráčova agenta Mina Raioly ale Ibrahimovič chce zůstat na Old Trafford.



„Je tu velká šance, že tady zůstane i pro příští sezónu,“ sdělil Raiola Sky Sports.



„Tato možnost byla zahrnuta i ve smlouvě, takže to není nic nového pro nás, ani pro Manchester United. Obě strany jsou s tím velice spokojeny. Spíše než jestli, je to pouze otázka času.“



Na dotaz ohledně údajné nabídky z Číny, Raiola odpověděl: „To tady bylo už minulý rok, ale rozhodl se toho nevyužít a raději jít do Anglie.“



„Ten chlapec ještě není pryč. Pořád to má v sobě. Pořád má v sobě ten oheň, který chce vyhrát, pořád se chce předvést a kdyby šel jen po penězích, nebyl by v Manchesteru United.“



Možnost prodloužení smlouvy s Ibrahimovičem i pro příští sezónu načal už v listopadu také manažer United José Mourinho, od té doby ale k žádnému oficiálnímu prohlášení nedošlo.



„Jsme s ním spokojeni. Jsme připraveni využít opce na druhou sezónu. Poté si může dělat, co chce,“ prohlásil tehdy Mourinho.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Vít Sedlák / SkySports.com, FotbalPortal.cz