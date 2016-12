Premier League - Jak zastavit Chelsea? Jamie Carragher a Gary Neville analyzují

© dailymail.co.uk, fotbalportal.cz - Carragher a Neville analyzují

Včera 15:57 - Chelsea míří v této sezóně za svým pátým titulem v Premier League. Vede tabulku o šest bodů před druhým Liverpoolem a vyhrála už jedenáctkrát v řadě. Jak tedy rozjetý modrý válec Antonia Conteho zastavit? Na celou situaci se podrobně podívali dva bývalí vynikající hráči a v současnosti experti stanice SkySports - Jamie Carragher a Gary Neville.

Klub ze Stamford Bridge se usadil na vedoucí pozici ligové tabulky Premier League a jen se trůnu nechce vzdát. Ba naopak. Svůj náskok stále navyšuje. Momentálně vede před druhým Liverpoolem o 6 bodů. Drží šňůru jedenácti výher v řadě. Poslední zářez na pažbě znamenala výhra nad Crystal Palace. Jen dvě vítězství dělí Chelsea od vyrovnání rekordu Arsenalu ze sezóny 2001/2002 (13 výher v řadě).

Takže, jak přesně lze klub ze západního Londýna zastavit, aby nezískal svůj pátý titul v Premier League? Gary Neville a Jamie Carragher přinášejí svůj názor...

„Je to ještě dlouhá cesta. Řekl bych, že k získání titulu potřebujete udržet konzistentní výkony. Arsenal, Manchester City a Liverpool hrají velmi pohyblivý, agilní styl fotbalu. Síla, rychlost, odhodlání...to vše jsou důležité aspekty k tomu, abyste získali titul. Můžete se podívat na všechny týmy, které dosud titul získaly. Stejné to bylo v minulé sezóně s Leicesterem.“

„A když se podívám na Chelsea a na její aktuální páteř týmu - Kanté, Matič, Costa, Azpilicueta, Luiz, Cahill... je to zkušenost, síla, spolehlivost.“

„Máte pocit, že mohou hrát i v ošklivém zápase, mohou hrát v dobrém zápase, mohou hrát v chladné noci, dokáží schytat rány, umí bojovat a rozdat rány, mohou udělat naprosto vše pro to, aby získali titul.“

„Stále mám pocit, že ostatní tři týmy, které jsem jmenoval, nemají sílu dostatečně čelit všem ranám. Nedokáží se vyrovnat s údery a překážkami, které přijdou. Tyto údery ale přijdou vždy během osmatřicetizápasového zápolení. Musíte jim být schopni odolat od začátku až do samotného konce. Dostat se znovu nahoru a překonat nezdary.“

„To je právě to, v čem podle mě teď Chelsea naprosto vyniká. Mají zkrátka pevnou páteř týmu, která je silná, odolná, nezdolná a spolehlivá.“

„Ale mohou přijít zranění a ztráta formy. Pak budou muset ostatní tři týmy udělat něco jiného, než udělaly před tím. To znamená, že budou vyhrávat jiným způsobem hry,“ uvedl k tomuto tématu Gary Neville.

To Jamie Carragher věří, že pro Chelsea je absolutně nejdůležitější aktuálně nejlepší střelec celé soutěže - Diego Costa. Proto by podle něj bylo problémem jeho případné zranění, které by mohlo celý tým vykolejit.

„Myslím si, že kdyby se Diego Costa zranil, byl by to pro Chelsea nepřekonatelný problém. Costa je momentálně výjimečný. Vypadá stejně, jako vypadal, když přišel do Premier League.“

„Bůh ví, co se stalo s hráči v tomto roce. Není to ani otázka pro Josého Mourinha. Je to spíš namířeno na samotné hráče.“

„Ale vždy jsem cítil, že by Chelsea mohla mít v tomto roce dobrou sezónu. Na začátku sezóny jsem ji tipoval na druhé místo za Manchester City. Mají v kádru hráče, kteří už vyhráli titul a vědí, jak na to.“

„Díváte se na hráče Chelsea a vidíte, jak jsou důležití. Nehovořím jen o Edenu Hazardovi, který byl před dvěma lety nejlepším hráčem celé Premier League. Může to dokázat znovu? Kdo ví?“

„Mluvíme tady o spolehlivosti po celou dobu 38 zápasů. O síle, která vede k překonání všech překážek. Myslím si, že jediná věc, která může Chelsea zastavit, je zranění, a to především zranění nejdůležitějšího muže na hrotu útoku.“

„Jejich série je fantastická, ale jednou skončí. Budou také ztrácet body. Jenomže jsou ostatní týmy teď dostatečně blízko Chelsea? Vypadá to, že mezera je teď poměrně velká, ovšem věci se mohou velmi rychle změnit,“ přednesl svůj názor Jamie Carragher.

