Premier League - Yaya Touré: Chci, aby byl Manchester City větším klubem než Manchester United

Včera 15:14 - Není to tak dávno, co to vypadalo, že dny Yayi Tourého v Manchesteru City jsou sečteny. Došlo k neshodám mezi ním, jeho agentem a Pepem Guardiolou. Španělský kouč Tourého ze začátku sezóny vůbec nenasazoval a zdálo, že odchod záložníka z Pobřeží Slonoviny je nevyhnutelný. Teď je vše jinak. Touré začíná pravidelněji nastupovat a chce Citizens pomoci, jak jen to půjde.

Třiatřicetiletý Yaya Touré si během léta úplně nepadl do oka s Pepem Guardiolou, se kterým měl problémy už při společném působení v Barceloně. Do všeho se také přimotal Tourého agent, který na Guardiolu slovně zaútočil. To si španělský kouč nenechal líbit a žádal po Tourém omluvu, jinak hrát nebude.

Touré se po určité době skutečně veřejně omluvil a Pep Guardiola tuto omluvu přijal. Yaya Touré se znovu vrátil do sestavy Manchester City a chce mu pomoci co nejvíce. Dokonce chce s tímto klubem tvořit historii a udělat z něj větší klub, než jakým je sousední Manchester United.

„Přišel jsem do tohoto klubu, abych tvořil historii. Chci tento klub změnit. Chci, aby byl tento klub větší než Manchester United. Vím, že k tomu bude potřeba hodně práce, ale je to můj sen.“

„Mám štěstí, že jsem už předtím hrál ve velkých klubech - v Barceloně a v Olympiacosu. Tyto týmy vždy bojovaly o titul. Ale se City je to jiné. Teď se to mění a já jsem za to šťastný. Každý rok jsme zapojeni do boje o titul.“

„I když jej nezískáme, něco se změní. Následující rok majitel dá k dispozici ještě více peněz a klub koupí lepší hráče, abychom byli lepší. To je to, co mám rád. Mám rád výzvy.“

„Chci, aby tady vzniklo něco významného. Už jsem vyhrál Premier League, ale chci víc než to. Chci další příběh.“

Záložník z Pobřeží Slonoviny se cítí skvěle a touží pravidelně nastupovat. Je ochoten odevzdat na hřišti naprosté maximu, zejména kvůli úžasným fanouškům.

„Cítím se teď na dvacet. Mým úkolem je udržet tým v pohybu, získávat míče, organizovat hru, mluvit s ostatními hráči...mám k tomu dostatek zkušeností. Jsme tým, který chce hrát fotbal, ale někdy musíte říct hráčům, aby byli opatrní, zejména při protiútocích.“

„Patřím na hřiště. Ale i když nehraju, chci být na stadionu a sledovat zápas. Stále se chci vyvíjet. Budu plně připraven v každé situaci. Dám do toho 100 %, pro klub i pro fanoušky. Tito fanoušci jsou jediní, kteří vždy vyvolávají mé jméno.“

