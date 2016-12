Premier League - Vánoční fotbalový průvodce: Jaký program nabídne Premier League a kdy končí ostatní ligy?

© bbc.co.uk - Fanoušci si na Boxing Day vzali "santovské" čepice.

Včera 15:32 - Zatímco většina předních evropských soutěží se po dnešním dnu odebere k zimnímu spánku, v Premier League pokračuje hektický vánoční program, během kterého se většinou rozhoduje o skutečných ambicích na ligový titul. Jaký program během letošních Vánoc nabídne Premier League a které ligy naopak čeká zimní přestávka?

V době, kdy drtivá většina evropských lig uzavře na téměř měsíc své stadiony, jde Premier League stále proti proudu a fotbalovým fanouškům i letos přichystala nesmírně zajímavý program.



Jako tradičně tak Premier League nabídne atraktivní zápasy na Boxing Day a poté pokračuje dalšími dvěma koly v rozmezí několika málo dní kolem Silvestra.



Vánoční program v Premier League tak bude velkým šokem především pro manažera Manchesteru City Pepa Guardiolu, jenž si v posledních letech mohl na lavičce Bayernu Mnichov užívat nejdelší zimní přestávky ze všech předních evropských soutěží.

Bundesliga má nejdelší přestávku ze všech evropských lig. (footyheadlines.com)

I letos se Bundesliga odmlčí na obvyklých 30 dnů, přičemž své poslední zápasy odehrají německé kluby 21. prosince a do akce se vrátí až 20. ledna. Druhou nejdelší přestávku má Ligue 1, kde se nehraje 24 dní od 21. prosince do 14. ledna.



Poměrně netradičně krátkou zimní přestávku nabídla v loňské sezóně La Liga, která měla v programu zápasy i kolem Nového roku, letos se však vrací do zajetých kolejí a ve Španělsku se nebude hrát od 19. prosince až do 6. ledna.

V Premier League se tradičně hraje i přes Vánoce. (zdroj: zimbio.com)

Podobně je na tom i Serie A, která nemá v plánu žádné zápasy od 22. prosince do 7. ledna. Ovšem přestávku nemají jen přední Evropské ligy, ale poprvé za poslední dekádu i skotská Premier League, která až dosud držela stejný program jako v Anglii. Letos se ale uzavře hned na čtyři týdny.

A podobný osud zřejmě v budoucnu čeká i anglickou Premier League, jejíž fanoušci by mohli mít letos jednu z posledních šancí sledovat své kluby i během Vánoc. Šéfové Premier League jsou totiž otevřeni možnosti zavedení zimní přestávky, ačkoli jednání by mohla být ještě zdlouhavá.

V řadě evropských soutěží je přes zimu velkým problémem sníh. (zdroj: skysports.com)

„Nejsme proti zavedení zimní přestávky,“ připustil výkonný předseda Premier League Richard Scudamore. „Jednáme o tom s FA a Football League.“



„Nevím, jak jsme daleko, nebo blízko, protože bych nerad ohrozil tato jednání, ale pokud se všichni tři shodneme, musíme to prodiskutovat ještě s kluby, fanoušky a ostatními. Myslím si, že kdyby to bylo tak snadné, byla by zimní přestávka již zavedena.“

Sváteční program Premier League:



Pondělí 26. prosince

Swansea City - West Ham United

Watford FC - Crystal Palace

Manchester United - Sunderland

Leicester City - Everton

Hull City - Manchester City

Chelsea - AFC Bournemouth

Burnley - Middlesbrough FC

Arsenal - West Bromwich Albion



Úterý 27. prosince

Liverpool - Stoke City



Středa 28. prosince

Southampton - Tottenham Hotspur



Pátek 30. prosince

Hull City - Everton



Sobota 31. prosince

Burnley - Sunderland

Chelsea - Stoke City

Leicester City - West Ham United

Manchester United - Middlesbrough

Southampton - West Brom

Swansea City - Bournemouth

Liverpool - Manchester City



Neděle 1. ledna

Watford - Tottenham Hotspur

Arsenal - Crystal Palace





