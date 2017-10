League Championship - Vydra popáté v sezoně skóroval, Derby porazilo Nottingham 2:0

jo, jsou to úplně jiné typy fotbalistů, to máš pravdu. To, že máme na výběr do útoku jen Krmenčíka, je ale smutný, i když je silnej, jak říkáš, nikam nás jeho hra neposune. To, že dokáže dát gôly San Marinu, Litvě a Norsku je prostě málo, proto doufám, že se Vydra chytne a dá nám jiné možnosti