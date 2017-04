League Championship - Pudilův gól vynesl Sheffieldu Wednesday další výhru v druhé lize

© Here Is The City - Daniel Pudil

Dnes 09:34 - Gól Daniela Pudila rozhodl v 43. kole druhé anglické ligy o vítězství fotbalistů Sheffieldu Wednesday na stadionu QPR. Hosté vyhráli v Londýně 2:1, jednatřicetiletý český obránce se střelecky prosadil podruhé v sezoně.

Přímý postup do Premier League si tři kola před koncem zajistil Brighton, který doma vyhrál 2:1 nad Wiganem a do nejvyšší soutěže se vrátí po 34 letech. Jiří Skalák se ve vítězném celku na hřiště nedostal.

Pudil se nejprve ve 12. minutě podílel přihrávkou na Reachově první brance zápasu, po půlhodině hry pak poslal Sheffield znovu do vedení. Stav 1:2 se potom už nezměnil.

Sheffieldu patří po čtvrté výhře za sebou v tabulce páté místo. Tým usiluje o to, aby zůstal v nejlepší šestce a hrál play off o postup do první ligy.

Redakce / ČTK