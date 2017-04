League Championship - Sudí v Anglii chybně nenechal Newcastle opakovat penaltu

© The Football League - Newcastle v utkání s Burtonem

Dnes 11:27 - Fotbalový rozhodčí Keith Stroud se v druhé anglické lize dopustil velké chyby, když chybně připravil Newcastle o pokutový kop v duelu s Burtonem. Po předčasném vběhnutí domácího hráče do vápna při exekuci totiž nenechal penaltu opakovat, ale chybně daroval hostům rozehrávku nepřímého volného kopu.

Běžela 29. minuta, když Stroud odpískal pokutový kop pro Newcastle. Ten šel zahrávat Matt Ritchie a proměnil. Sudí však gól neuznal kvůli tomu, že jeden z hráčů Newcastlu předčasně vběhl do pokutového území. Podle pravidel měl nechat penaltu opakovat, Stroud však místo toho daroval míč Burtonu a i přes protesty domácích nechal za stavu 0:0 hru pokračovat. Newcastle nakonec ale přeci jen vyhrál 1:0, poté co se trefil právě Ritchie, a vrátil se na první místo tabulky.

"Penalta se měla opakovat. Sudí si bohužel popletl pravidla. On i jeho rozhodcovský tým jsou naštvaní, že ztratili koncentraci, a za chybu se omlouvají," uvedla v prohlášení anglická komise rozhodčích.

Podle pravidel by nepřímý volný kop pro Burton měl následovat v případě, že by Ritchie penaltu neproměnil, rozehrál by ji směrem dozadu, nebo by po dokončení rozběhu použil fintu k oklamání brankáře.

Redakce / ČTK, youtube.com